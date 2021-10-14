В Вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что они "наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране".

Об этом Зеленская сообщила в поздравлении по случаю Дня защитников и защитниц Украины, которое она опубликовала в Facebook.

Зеленская отметила, что женщин в этот день поздравляют впервые (напомним, летом 2021 года президент своим указом переименовал День защитника в День защитников и защитниц).

"Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, на мой взгляд, несправедливо", - написала она.

Также Зеленская добавила, что в Вооруженных силах Украины на сегодня насчитывается более 31 000 военнослужащих женщин, которые "наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране".

"Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам", - подытожила первая леди.

Напомним, Зеленский в День защитников и защитниц Украины выступил с речью перед курсантами военных лицеев на Хортице.

Кроме того, сообщалось, что президент поручил выплатить все долги по зарплате военнослужащим ВСУ.