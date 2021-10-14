Президент Владимир Зеленский, в четверг, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, выступил с речью перед курсантами военных лицеев на Хортице, куда прибыл с рабочим визитом. Так же там присутствовала посланник США Кристина Квин.

Президент порадовался, что у студентов не было другого флага и другого гимна, кроме украинских. Также он рассказал, что с началом "российской агрессии" даже дети смотрели по телевизору не мультики, а новости.

Зеленский заявил, что им надлежит "научиться стрелять, терпеть боль и сражаться". А также, "не бояться, не сомневаться и верить".

Кроме того, президент добавил, что воспитываться курсанты будут на традициях украинского казачества, чей дух и сегодня помогает побеждать врагов.

Отдельно он обратился к курсантам Луганского военного лицея и пообещал им, что однажды они вернутся в свои родные стены и под желто-синим флагом. Нарисовал очень живописную картину, как это будет происходить - вплоть до того, как нынешние курсанты будут рассказывать своим детям, что "Украина забирает свое".

"Мир наступил. Донбасс и Крым снова с нами. И все это нам точно не кажется", - так президент описал слова курсантов после того, все обрисованные перспективы воплотятся в жизнь.

Правда, когда это произойдет в реальности, он не уточнил.

Напомним, ранее Зеленский поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины. Мы публиковали полный текст его обращения.

Также сообщали, что президент поручил выплатить все долги по зарплате военнослужащим ВСУ в честь праздника.