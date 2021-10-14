В четверг, 14 октября, в Киеве, на территории парка Шевченко собираются националисты - участники марша в честь Дня защитника и защитниц Украины.

В нем примет участие "Национальный корпус", "Правый сектор", "Свобода" и другие организации.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Начало марша запланировано на 12:00 от памятника Тарасу Шевченко, после чего радикалы пройдут центральными улицами столицы до Майдана.

Сейчас в парке Шевченко около тысячи человек. Они держат в руках флаги Украины, а также Нацкорпуса и "Свободы".

Напомним, сегодня в Украине отмечают сразу несколько праздников: День защитника и защитниц Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День казачества. У националистов свой праздник - годовщина создания УПА. Вместе с ветеранами АТО они анонсировали ранее митинг и шествие по центру столицы.

Требования Нацкорпуса сводятся к четырем пунктам. В частности, запретить проводить выборы на Донбассе до восстановления территориальной целостности, принять закон о "коллаборантах", освободить политзаключенных (подозреваемых по делу убийств Павла Шеремета), прекратить "политическое преследование ветеранской среды".

"Страна" следит за маршем националистов в обновляемом материале.