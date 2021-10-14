Сегодня в Киеве отмечают День защитника Украины. Гвоздем программы станут марши националистов и ветеранов, которые стартуют от парка Шевченко в Киеве и окончатся на Майдане.

Начнется мероприятие около полудня. Традиционно шествие собирает несколько тысяч участников. Сегодня примут участие "Нацкорпус", "Свобода", "Правый сектор" и несколько организаций поменьше, в том числе близкая к Порошенко "Демсокира".

Требовать будут принять закон против "коллаборантов", отпустить находящихся под следствием националистов и закрыть против них дела.

Интересно, что требования прошлогоднего марша власть выполнила - тогда радикалы требовали закрыть оппозиционные каналы и открыть дела на тех, кто призывает к окончанию войны на Донбассе. Что и произшло.

"Страна" следит за сегодняшним маршем националистов.

Текстовая трансляция

12:40 В парке Шевченко, откуда скоро стартует марш националистов, собирается разносторонняя публика. От людей в форме УПА до ряженых запорожских козаков.

Идет активная торговля значками с соответствующей символикой. А "Братство" Корчинского держит плакат о том, что они "партия бога".

Есть и несколько плакатов на русском языке. Например: "Бандер герой - Сталин отстой", "Мельник - герой, Жуков отстой". Андрей Мельник - нацистский коллаборационист, один из вождей ОУН.

12:29 У парка Шевченко начинают формировать колонну.

12:20 Националисты включили песню "Батько наш Бандера", которую ранее украинские школьники использовали для флешмоба.

11:59 В парке Шевченко уже собираются националисты - участники марша в честь Дня защитника Украины.

В нем примет участие "Национальный корпус", "Правый сектор", "Свобода" и другие организации.

Начало запланировано на 12:00 у памятника Тарасу Шевченко, после чего радикалі пройдут центральными улицами Киева до Майдана.

Сейчас в парке Шевченко около тысячи человек. Они держат в руках флаги Украины, а также Нацкорпуса и Свободы.

11:36 Зеленский, Стефанчук, Ермак, Данилов и Залужный вышли на Михайловскую площадь, чтобы возложить цветы к мемориалу погибшим атошникам.

11:17 Зеленский по случаю Дня защитника распорядился выплатить военным единоразовую премию. И приказал выплатить им задолженность.

В сентябре "Страна" писала, что украинским военнослужащим задолжали уже около полутора миллиардов гривень, большая часть из которых - выплаты на оздоровление. Было остановлено финансирование "боевых выплат" военным, которые выполняют задачи в зоне ООС на Донбассе.

10:48 С праздником поздравил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что ВСУ на Донбассе отстаивали "европейский цивилизационный выбор".