Националисты заметили на сайте "Еврейский Киев" карту Украины без Крыма.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Политика страны" утром в четверг, 14 октября.

Под публикацией, которое они разместили в соцсетях, теперь оставляют антисемитские комментарии.

Примечательно, что это именно то сообщество, которое занимается поиском "для извинений" недостаточно патриотичных, по их мнению, подростков.

Именно там опубликовали вчерашнее видео с извинениями подростков за пение гимна России в Киеве.

Напомним, ранее известное британское издание The Economist опубликовало карту Украины без Крыма. Там обнародовали видеоролик, в котором картографическое изображение нашей страны было без полуострова. На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании.

Кроме того, мы рассказывали, как украинский телеканал "Дом", созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины - Донбасса и Крыма, показал карту РФ с Крымом, которую они использовали в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник". После телеканал получил предупреждение Нацсовета по ТВ.

Между тем, сообщалось, что УЕФА представил логотип Евро-2024 и показал карту с Крымом в составе Украины.