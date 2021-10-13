В Киеве между школьниками начались музыкальные баттлы в социальных сетях. Так, пока одни пели "Батько наш Бандера", другие подростки из Вишневого (Киевская область) спели на вечеринке гимн Российской Федерации.

Однако, после огласки в сети подросткам пришлось извиняться. На отснятых кадрах компания юношей и девушек в частном доме исполняли гимн РФ на фоне большого российского флага на плазме.

После чего четверых участников записи быстро вычислили радикалы и устроили им травлю в соцсетях (все они уже удалили свои страницы из соцсетей), а двоих участников заставили извиняться.

"Я, хочу извиниться перед всей Украиной..." - говорит юноша на видео. При этом за кадром слышна подсказка: "и могу стать..?".

"И могу встать на колени", - добавляет молодой человек.

То есть, очевидно, к школьникам "пришли в гости" представители радикальных организаций.

"Прошу прощения, что пела гимн РФ. Хочу сказать, что я никого не хотела этим задеть. На своих ошибках я учусь, такого больше не допущу. Слава Украине и Украина превыше всего", – прокомментировала еще одна школьница.

Ранее "Страна" писала о том, что в городе Каменское в Днепропетровской области 15-летняя школьница сожгла сувенирный флажок Украины, сняв об этом видео. За ролик с поджогом девочке грозит 3 года тюрьмы.

Кроме этого, в Одесской области 12-летний школьник поджег церковь, чтобы отомстить однокласснику за буллинг.