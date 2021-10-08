В Ровенской области школьники копают картошку вместо того, чтобы сидеть на уроках. Школа в селе Вилья перешла на дистанционное обучение после отказа части учителей опорного лицея вакцинироваться, а потому заведение не дотягивает до определенных властями 80 процентов привитых учителей.

В этой школе классы с пятого до одиннадцатого переведены уроки онлайн, но сразу треть учеников не может к ним присоединиться, потому что в селе перебои с Интернет.

Телефона нет, ибо сломался, а о компьютере, как и большинство детей в Вилье и близлежащих селах, Тарас разве что мечтает. Покупать дорого. Но если бы даже ученики здесь и имели мощные гаджеты - ситуации бы это не решило.

Девятиклассник Михаил за полторы недели дистанционки ни к одному уроку так и не подключился. Как и его сестра пятиклассница, говорит мать.

По словам директора сосновского лицея Людмилы Веремчук, проблемы с Интернетом имеет треть учеников.

Всего с 5 класса по 11 класс здесь учатся более 320 школьников. Дистанционка здесь, потому что не набралось 80% вакцинированных преподавателей.



"Некоторые по религиозным соображениям. Был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в заведение, предлагалась любая вакцина на выбор", - рассказывает директор.

Несколько педагогов так и не решились. Поэтому даже вакцинированные учителя видят своих учеников, тех кто смог присоединиться к уроку, только на экране ноутбука.

"К сожалению, чего-то другого предложить невозможно. Здесь вариант простой, если бы были вакцинированы (учителя - Ред.), дети пришли бы в школу, вопрос был бы снят", - отмечает руководитель управления образования Ровенской Петр Коржевский.

"Вообще у нас в Украине только около 40 школ не имеют доступа к Интернету вообще никакого. Как правило, это местности горные, или удаленная сельская местность", - говорит руководитель главного управления общесреднего дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

Ранее "Страна" сообщал, что в "красной" зоне украинские школы будут работать только при 100% вакцинации сотрудников, а также о том, как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных учителей.