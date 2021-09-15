В городе Вараш инженер АЭС создал мини-электромобиль. Машина оборудована электродвигателем и развивает скорость до 35 километров в час.

Об этом сообщается в видеосюжете на YouTube-канале Ровенской АЭС.

Электроавто ездит на трех колесах и оборудовано электродвигателем, имеет ручной тормоз, световые приборы, камеру заднего вида и функции рекуперации, а также зарядку от солнечных батарей.

Над созданием проекта автомобиля, который назвали МЭМ-01(миниэлектромобиль 1 версия) , работали около года. Инженер Андрей Буткевич, который вдохновился подобным проектом в Испании, вместе с командой построил мини-автомобиль по чертежу из экологически-чистых материалов. Пока он существует только в одном экземпляре и не продается.

Ездить на автомобиле можно без регистрации, потому что у него небольшая мощность - две лошадиные силы. Как рассказал инженер, если в авто едет один пассажир, то в нем можно разместить еще два мешка картошки.

Напомним, киевский студент сделал электромобиль из горбатого "Запорожца".

Также "Страна" сообщала, что в Киеве во время зарядки из обычной розетки вспыхнул электроавтомобиль.