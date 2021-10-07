В Харькове мужчина угнал автомобиль "ГАЗель", загруженный картофелем на сумму 28 тысяч гривен.

Об этом сообщают ТСН.

Злоумышленник утверждал, что угнал авто, поскольку владелица машины не заплатила ему за ремонтные работы.

Мужчина угнал автомобиль днем в состоянии алкогольного опьянения, преступление попало в объектив видеорегистратора другой машины.

На видео видно, как микроавтобус медленно начинает трогаться, но не может выехать на дорогу, поскольку рядом находятся другие машины.

"ГАЗель" задела несколько припаркованных автомобилей. Микроавтобус позже все-таки оказался на дороге.

Очевидцы сообщили, что "ГАЗель" нашли уже без картофеля. Злоумышленника задержали, и тогда он рассказал, почему пошел на преступление. По словам харьковчанина, он должен был починить "ГАЗель", однако владелица машины якобы не рассчиталась за предыдущий ремонт, поэтому мужчина решил просто угнать машину.

В Харькове пьяный мастер по ремонту машин угнал "ГАЗель" с картофелем. Источник: ТСН

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