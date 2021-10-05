В Днепре патрульные полицейские обнаружили гражданина, который, вероятно, причастен к незаконному завладению автомобилем.

Об этом сообщает Facebook патрульной полиции Днепропетровской области.

Экипажам патрульной полиции поступила ориентировка относительно незаконного завладения автомобилем Audi. С помощью камер "Безопасный город" полицейские установили, что указанное транспортное средство движется Соборным районом.

Патрульные обнаружили указанный автомобиль и подали водителю требование об остановке с помощью спецсигналов и громкоговорителя. Водитель не отреагировал, а наоборот ускорился, пытаясь скрыться из поля зрения стражей порядка.

Автомобиль заблокировали на улице Высоковольтной. Но водитель выбежал из автомобиля и начал убегать. Он забежал в один из домов на улице Абхазской. Его обнаружили в туалете одной из квартир. Ее хозяева сообщили полицейским, что к ним в дверь позвонил неизвестный, а когда они открыли, то он неожиданно ворвался внутрь, забежал в туалет и закрылся там.

Во время поверхностной проверки у 25-летнего гражданина обнаружили ключи от автомобиля Audi, предмет, похожий на пистолет, удостоверение водителя, которое ему не принадлежит. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств этого инцидента.

Патрульная полиция задержала угонщика в Днепре. Источник: Facebook/полиция Днепропетровской области

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