В Киеве подросток забыл ученический проездной. Контролеры КП "Киевпастранс" назначили ему штраф и с применением угроз заставили перевести его с детской банковской карты.

Об этом сообщила в Фейсбуке мать школьника, киевлянка Ирина Бучок.

Инцидент произошел еще 25 сентября.

"Мой 12-летний сын Артем ехал на тренировку на Лесной массив на 37-м троллейбусе. На остановке "Проспект Лесной" зашли контролеры КП "Киевпастранс" и, учитывая, что он забыл дома ученический билет, потребовали штраф 160 гривен, угрозами и заставили с детской банковской карточки перечислить на собственную банковскую карточку (номер карты продиктовали) эту сумму. Это недопустимо! Он еще подросток!" - возмутилась женщина.

Она согласилась с тем, что сын нарушил правила проезда. Но посчитала недопустимым разводить детей и пополнять за их счет карточки контролеров.

К посту Ирина прикрепила фото чека о переводе средств в сервисе мобильного банкинга.

Ранее "Страна" сообщала, как в Полтавской области любитель пьяной езды не оплатил ни одного из 14 штрафов.

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