В Полтавской области местный житель за четыре года 14 раз пойман полицией из-за вождения в нетрезвом состоянии. Таким образом, общая сумма штрафов составила более 500 тысяч гривен (551 тысяча гривен). Однако, нарушитель ни одного из них не оплатил.

Об этом сообщает "Полтавщина".

Так, Великобагачанский районный суд оштрафовал Константина Писаренко - он 14 раз четыре года сел пьяным за руль. В результате судья назначил мужчине 51 000 грн штрафа и в который раз лишил водительских прав на 10 лет.

При этом общая сумма долга Писаренко составляет более полумиллиона гривен.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Писаренко по меньшей мере с 2012 года ездил нетрезвым. В течение трех лет его несколько раз задерживали пьяным за рулем скутера и мопеда.

Впрочем, уже в 2014 году Писаренко привлекли к ответственности за наркопреступление, поэтому в течение следующих трех лет мужчина физически не мог управлять в нетрезвом состоянии транспортными средствами.

После выхода из колонии в 2017 году, нарушителя систематически останавливали полицейские нетрезвым. Так, до августа текущего года Писаренко получил 13 штрафов и 12 раз был лишен водительского удостоверения на 10 лет. При этом штрафы нарушитель решил не оплачивать.

На 14-й раз правоохранители остановили Писаренко 24 августа этого года. Он был пьяным за рулем автомобиля ВАЗ 21011.

Теперь мужчина должен оплатить 550 800 грн штрафов и судебный сбор - 454 грн. Автомобиль у Писаренко не конфисковывали - он ему не принадлежит.

Ранее мы писали о том, что во Львове 24-летний парень стал рекордсменом по количеству штрафов за нетрезвое вождение. Его ловили уже 13 раз, только за текущий год общая сумма его штрафов составляет 397,8 тыс. грн. После очередного инцидента с пьяным вождением суд постановил лишить его водительских прав на 80 лет.

Кроме этого, в июле во Львове тезку бывшего президента Украины Виктора Ющенко два раза за вечер останавливали за вождение в нетрезвом виде.