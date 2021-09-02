Суды первой и апелляционной инстанций подтвердили правоту водителя, который был оштрафован патрульными полицейскими за вождение без прав, хотя предъявил им свои водительские права в цифровом виде из приложения "Дия".

Суд первой инстанции, после его обращения, отменил полицейское постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 126 КУоАП и закрыл производство по делу, передает ЮрЛига.

Полицейские ранее заявляли, что управляя автомобилем, истец не имел при себе водительского удостоверения на право управления соответствующей категории, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 126 КУоАП, за что на него наложено взыскание в виде штрафа в сумме 425 грн.

Суд первой инстанции удовлетворяя иск пришел к выводу, что истец придерживался п. 2.4 Правил дорожного движения, а именно по требованию полицейского предъявить для проверки водительское удостоверение, им предъявлено на смартфоне Электронное водительское удостоверение.

Апелляционный суд в постановлении от 22.07.2021 по делу № 215/5828/20 согласился с таким решением, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 956 от 23.10.2019 "О реализации экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства" утвержден Порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Частью 6 и 7 Порядка определено, что Е-удостоверение и е-свидетельство предъявляются владельцем транспортного средства на смартфоне без дополнительного предъявления удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, изготовленных на бланках, а также документа, удостоверяющего личность.

Полицейский проводит проверку достоверности предъявленных лицом е-удостоверения и е-свидетельства с помощью технических средств, в том числе с использованием уникального электронного идентификатора (QR-кода) и сведений из единой информационной системы МВД.

Как сообщала "Страна", под Запорожьем пьяный водитель 5 километров вез полицейского на капоте авто, пока не врезался в дерево.

Напомним, что в Украине вскоре может появится электронное голосование.