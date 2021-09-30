Во Львове водителю электросамоката присудили штраф в 850 грн после того, как он внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Lexus. Инцидент произошел 5 сентября на улице Данилишина.

Галицкий суд Львова признал элекстросамокат транспортным средством, которое не имеет права ездить по тротуару и выезжать оттуда на проезжую часть.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как уточнила судья Наталья Зубачик, несмотря на то, что электросамокаты не упомянуты в Правилах дорожного движения (ПДД), но по всем признакам они подпадают под определение "транспортные средства", которым запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. В суде водитель самоката свою вину не признал и заявил, что это водитель Lexus врезался в него.

23 сентября Галицкий районный суд признал водителя самоката виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовал на 850 грн. Также его обязали заплатить 454 грн судебного сбора. Но решение суда первой инстанции можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее "Страна" писала о том, что девушке, которая на электросамокате сбила женщину и сбежала, дали год условно.

Также мы сообщали, что во Львове вслед за Киевом ввели ограничения для езды на электросамокатах.