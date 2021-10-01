Во Львовской области суд признал виновным и оштрафовал мужчину и женщину, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными ковид-сертификатами.

Об этом сообщает zaxid.net.

По информации издания, Жовковский районный суд Львовской области во вторник, 28 сентября, суд вынес приговор впервые в Украине по данному делу. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали на 850 гривен.

В материалах суда говорится, что мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной компании Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы. Далее он его скачал, внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача. После этого он попытался пересечь границу с Польшей, однако пограничники разоблачили его.

Что касается женщины, то она является работницей АЗС в Хмельницком. Она по такой же схеме, как и мужчина, подделала сертификат. Ее также задержали при пересечении границы с Польшей.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали ковид-сертификаты и ПЦР-тесты. Они создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельных медицинских документов.

Также мы приводили слова главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, который заявил, что Минздрав будет забирать лицензии у клиник, которые подделывают ковид-сертификаты, а в случае повторного нарушения учреждение могут лишить лицензии.