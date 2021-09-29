В Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали ковид-сертификаты и ПЦР-тесты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.





По данным досудебного расследования, 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере - там они принимали заказы на изготовление поддельных медицинских документов.

Гражданам без прохождения лабораторных исследований предлагали изготовление ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус и международные сертификаты о вакцинации.

ПЦР-тесты продавали за 600 гривен, а стоимость свидетельства составдяла 1200 гривен.



Для своей деятельности пара использовала поддельные печати и логотип известной украинской клиники. Предварительно, они успели изготовить около 200 поддельных документов.



После обысков в автомобилях фигурантов проведены изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус.

В результате осмотра техники обнаружили переписку с заказчиками по изготовлению поддельных сертификатов и обнаружены бланки для их изготовления.



Следственные действия продолжаются. Злоумышленникам грозит статьи до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на заседании в среду, 22 сентября, Кабмин утвердил законопроект об ужесточении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации. Штрафы для украинцев за использование поддельных ковид-паспортов будут достигать 34 тысяч гривен, в качестве наказания также предлагается ввести ограничение свободы.

Более того, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что возглавляемое им ведомство будет делать все для того, чтобы отстранить руководителей медучреждений, работники которых подделывают ковид-сертификаты.