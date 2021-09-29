В Киеве задержали двух человек, которые наладили незаконный бизнес по закупке заграницей поддельных долларов США и евро и дальнейшей продажи их в Украине. Фигурантов задержали при попытке сбыта более 200 тыс. долларов (240 000).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержали двух человек из-за сбыта фальшивой иностранной валюты. Как выяснилось, злоумышленниками оказались 42-летний уроженец из Луганской области и 34-летний житель Львовской области.

Начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев объяснил, что сообщники наладили незаконную деятельность по закупке фальшивых долларов и евро в других странах для продажи на территории Украины:

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 000 долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы".

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что правоохранители разоблачили деятельность двоих жителей Харьковской области, которые за вознаграждение брались подделать практически любой документ. Они выполняли заказы на изготовление паспортов граждан Украины, Российской Федерации, Республики Армения, так называемых "ДНР"/"ЛНР".

Помимо этого, семеро жителей Сумской области наладили сбыт фальшивых долларов, которые не идентифицировались как подделка устройствами для проверки банкнот.