Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что возглавляемое им ведомство будет делать все для того, чтобы отстранить руководителей медучреждений, работники которых подделывают ковид-сертификаты. Кроме того, министр добавил, что в случае повторного нарушения учреждение могут лишить лицензии.

Об этом министр здравоохранения заявил в ходе заседания правительства в среду, 29 сентября, видео обнародовано на Youtube-канале Кабинета Министров Украины.

"Министерство здравоохранения инициирует отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации.

Мы официально будем направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия к установлению причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные", - сказал он.

Виктор Ляшко считает, что руководители учреждений, где выдают фальшивые документы, должны нести также персональную ответственность за то, что происходит в их больницах.

"А в случае повторного нарушения Министерство здравоохранения инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыва контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины", - подытожил глава Минздрава.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации на время следствия. Кроме того, по его словам, на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

Также мы рассказывали, что 22 сентября Кабмин утвердил законопроект об ужесточении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации. Штрафы для украинцев будут достигать 34 тысяч гривен, в качестве наказания также предлагается сажать в тюрьму.