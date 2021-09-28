В Москве начали устанавливать камеры, которые оборудованы шумомерами - аудиофиксацией. Это четыре микрофона, расположенные на Х-образном креплении и обращенные в сторону дороги. Попутно они проводят фото- и видеофиксацию.

Планируется, что такие камеры появятся во всех местах, откуда поступают жалобы от местных жителей на мешающий спать по ночам шум от автомобилей и мотоциклов. Один из таких приборов, по данным "Ъ", уже есть в районе Чистых прудов.

Штрафы за нарушение тишины не учреждены, но уже разработаны. Законопроект может принять Мосгордума нового созыва на пленарном заседании 29 сентября.

Согласно тексту проекта закона, действует базовый тариф штрафа - 5 тысяч рублей (1800 гривен). Размер будет увеличиваться прогрессивно в зависимости от мощности двигателя. Также нарушителями станут те, кто будет слушать музыку в авто слишком громко.

Инициатор законопроекта - столичный мэр Сергей Собянин. Документ он представил как такой, который будет бороться с "отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой".

В это время в Киеве с сегодняшнего дня, 28 сентября, начали работать 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД. По ссылке их полный список.

Также мы сообщали, что в Украине с 2021 года камеры начали фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.