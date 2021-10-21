В МИД РФ заявили, что заявления министра обороны США Ллойда Остина, которые он делал во время визита в Киев, усиливают напряженность на линии соприкосновения на Донбассе.

Такое заявление во время брифинга в четверг, 21 октября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве. Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений", - заявила Захарова.

Отметим, что глава Пентагона во время визита в Киев обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе.

Также мы писали о том, что в Донецке утром в четверг, 21 октября, людей разбудила серия сильных взрывов. Представители "ДНР" обвиняют Украину в обстреле из крупнокалиберной артиллерии села Лозового, которое расположено к западу от Донецка.