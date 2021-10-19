Третьи страны не наделены правом влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, который сегодня посетил Киев.

Таким образом он прокомментировал реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - сказал Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном во вторник в Киеве.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, накануне визита в Украину министра обороны США, называл "наихудшим сценарием" вступление Украины в НАТО, на который Россия будет реагировать "активными мерами".

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