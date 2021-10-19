В Кремле прокомментировали ситуацию с фактическим разрывом отношений с НАТО, после того как Москва приостановила работу своего представительства при Альянсе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "танцевать танго в одиночку невозможно" и Российская Федерация не собирается этим заниматься.

Цитирует пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина агентство TACC во вторник, 19 октября.



"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся", - заявил Песков.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что секретариат Альянса официально уведомил о том, что в НАТО приняли решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при Альянсе, а также - сократить количество состава этого представительства до десяти человек. После этого в Москве заявили о приостановке своего представительств с первого дня ноября

Ранее мы рассказывали, что глава Пентагона Ллойд Остина заявил, что "двери НАТО для Украины открыты".

После этого в Кремле пригрозили активными мерами России в случае вступления Украины в НАТО.