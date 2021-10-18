С 1 ноября Москва приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Также Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Теперь для контактов с Россией НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии.

По словам Лаврова, это реакция РФ на действия Североатлантического альянса. Глава МИД РФ сообщил, 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса принял решение отозвать с 1 ноября текущего года аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также принял решение сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней", - сказал Лавров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев 19 октября приезжает глава Пентагона Ллойд Остин.

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