В Конгрессе США сенаторы двух партий призывают Белый дом получить от России разрешения на увеличение числа дипломатов в посольстве в Москве. Если же так не случится, то они предлагают выслать три сотни российских дипломатов с территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Интерфакс" утром в среду, 6 октября.

Сенаторы написали письмо президенту США Джо Байдену. В нем они заявили, что считают недопустимым тот факт, что у двух стран не равное количество дипломатов.

Письмо подписали глава комитета - демократ Боб Менендез, его заместитель - республиканец Джим Риш, а также республиканец Марко Рубио и демократ Марк Уорнер.

"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет в том, что касается числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США", - говорится в письме.

Кроме того, сенаторы грозятся выдворять дипломатов США в России, чтобы добиться равного их количества в двух странах, если такие меры не будут приняты. Они также заявили, что в США находятся более 400 российских дипломатов, а у США в России - лишь около сотни американских дипломатов.

Также сенаторы написали в письме, что в случае отказа РФ сотрудничать в данном вопросе, необходимо выслать 300 российских дипломатов.

По мнению сенаторов, проблема связана с запретом на работу в посольстве США в Москве граждан РФ.

Между тем заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "КоммерсантЪ" заявил, что Россия не выдает визы дипломатам США в РФ, исходя из принципов взаимности, так как США поступают аналогичным образом с сотрудниками РФ.

Кроме того, он заявил, что "здесь не просто нет никакого продвижения, а ситуация только усугубляется".

"Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы", - сказал Рябков.

Напомним, в апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором идет речь об ограничении и даже полном запрете возможности нанимать посольствам недружественных стран на работу граждан, находящихся на территории России. При этом ранее США внесли в перечень таких стран.

Ранее в России обвинили США в том, что они сами подорвали свою консульскую работу на территории России.