Дипломаты США съездили в зону ООС и вышли на катере в Азовское море. Фото
Делегация дипломатического представительства Соединенных Штатов в Украине побывала в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. После этого представители посольства США вышли в море, чтобы посмотреть, как обстоят дела в территориальных водах Украины.
Об этом пишет пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Также там опубликовали соответствующие фото.
По данным ООС, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках зоны ответственности.
Также дипломаты вышли в море на малом бронированном артиллерийском катере.
Кроме того, представители посольства США побывали в одном из отрядов морской охраны. Там они ознакомились с техникой и вооружением, которое есть у подразделений.
Ранее мы рассказывали, что в конце августа спикер Рады Дмитрий Разумков поехал в зону ООС на Донбассе и констатировал обострение в регионе.
Также мы писали, что летом президент Украины Владимир Зеленский ездил на Донбасс, чтобы посетить передовую.