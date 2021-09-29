Делегация дипломатического представительства Соединенных Штатов в Украине побывала в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. После этого представители посольства США вышли в море, чтобы посмотреть, как обстоят дела в территориальных водах Украины.

Об этом пишет пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Также там опубликовали соответствующие фото.

По данным ООС, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках зоны ответственности.

Также дипломаты вышли в море на малом бронированном артиллерийском катере.

Кроме того, представители посольства США побывали в одном из отрядов морской охраны. Там они ознакомились с техникой и вооружением, которое есть у подразделений.

Ранее мы рассказывали, что в конце августа спикер Рады Дмитрий Разумков поехал в зону ООС на Донбассе и констатировал обострение в регионе.

Также мы писали, что летом президент Украины Владимир Зеленский ездил на Донбасс, чтобы посетить передовую.