Вступление Украины и Грузии в Североатлантический Альянс - не вопрос завтрашнего дня. На данный момент странам блока следует наращивать поддержку Киева и Тбилиси, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО - Ред.)", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

Такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстраивании институтов в сфере безопасности и обороны.

Столтенберг отметил, что на решение Украины и Грузии вступить в НАТО не должна влиять какая-либо еще страна, включая Россию.

Генсек НАТО также заявил, что на этом посту он борется против концепции, предусматривающей разделение мира на сферы влияния, причем Россия, по словам Столтенберга, придерживается противоположной точки зрения на взаимоотношения государств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венгрии заявили о продолжении блокирования вступления Украины в НАТО за нарушение прав венгров, а также о том, как в Кремле прокомментировали идею вступления Украины в НАТО.

Также мы сообщили, что Зеленский подписал Указ о мерах по движению Украины в НАТО, в котором четыре тайных пункта.