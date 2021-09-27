Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины. По словам Путина, для Москвы это означает "пересечение красных линий".

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление белорусского лидера.

При этом на вопрос о том, какие могут быть ответные меры со стороны РФ и Беларуси на расширение НАТО, Песков ответил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Путин говорил на переговорах с Лукашенко, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы "пересечение красных линий".

"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - уточнил Песков.

Напомним, Лукашенко также раскритиковал намерение Украины вступить в Североатлантический Альянс. Белорусский лидер считает, что таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт.

Также в Украине 22 - 30 сентября пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых поучаствуют 11 стран НАТО.