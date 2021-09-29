Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Киев не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны и участвовать в отношениях Будапешта с "Газпромом". Также он сказал, что власти страны продолжат блокировать вступление Украины в НАТО ввиду ущемления прав носителей венгерского языка на Закарпатье.

Об этом сообщает сайт Magyar Nemzet.

Министр прокомментировал возмущение Киева подписания контракта Венгрии с "Газпромом" на транзит газа в обход Украины. По его мнению, другая страна не может участвовать в энергетической политике суверенной Венгрии.

Он добавил, что задолго до газового соглашения с РФ Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье, внеся дискриминационные поправки в закон об образовании и не допустив никакого международного вмешательства по этой поправке. Поэтому Венгрия продолжит блокировать переговоры о вступлении в НАТО.

Гуйяш посожалел о том, что Украина не смогла оценить серию дружественных жестов Венгрия, сделанных несмотря на текущие серьезные споры.

Также он сказал, что контракт с "Газпромом" означает, что венгры будут платить самую низкую цену на газ в Европе. Новый контракт значительно более выгоден, чем истекающий договор.

Важность соглашения огромна из-за беспрецедентного роста цен на энергоносители на международном рынке.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев и Будапешт обменялись вызовами послов из-за газового договора.

Также мы писали, что стало известно о запрете въезда в нашу страну депутата венгерского парламента Тилки Аттиле.