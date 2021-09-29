На фоне обострения отношений Киева и Будапешта из-за подписания контракта о поставке в Венгрию российского газа в обход Украины стало известно о запрете въезда в нашу страну депутата венгерского парламента Тилки Аттиле. Запрет действует с начала декабря прошлого года.

Об этом сообщает венгерская служба "Радио Свобода".

Аттила является депутатом от крупнейшей партии "Фидес", в парламенте он представляет комитат Сабольч. Бывать в Украине ему запретила СБУ, по аналогии с другими венгерскими политиками правого толка объявив его персоной нон грата. СБУ обвинила политика в сепаратизме, действиях, направленных на подрыв безопасности украинского государства, и вмешательстве во внутренние дела Украины, как указано в ее ответе на запрос журналистов.

Теперь Аттила может снова въезжать в Украину не ранее декабря 2023 года.

Ответ СБУ на обращение "Радио Свобода"

Сам депутат не упоминал о запрете въезда в Украину, но в течение нескольких месяцев об этом говорили в Сабольче: там заметили, что член партии "Фидес", который до этого ездил в Украину несколько раз в месяц, давно не отлучался на Закарпатье.

Журналисты также хотят получить ответ от СБУ, скольким еще венгерским политикам было запрещено въезжать в Украину за последние пять лет, ведь, как показывает случай Аттилы, об украинских санкциях в Венгрии молчат.

Сейчас известно только, что кроме Аттилы, пересекать украинскую границу запретили депутату той же партии "Фидес" Лоринцу Ночо. 22 сентября он пытался въехать через КПП Вилок – Тисабеч по дипломатическому паспорту, но получил отказ.

Об этом парламентарий сам написал в Фейсбуке.

"Сегодня утром я хотел поехать в несколько населенных пунктов Закарпатья по приглашению и с намерением сделать пожертвования. На границе украинские власти заявили, что мне запретили въезд в Украину на 3 года на основании ранее вынесенного решения, а затем я также получил решение по этому поводу. Мне грустно, что наш сосед прибегает к таким инструментам вместо того, чтобы сотрудничать, поскольку это не помогает разрешить наши существующие споры. Мы по-прежнему заинтересованы в соглашении и добрососедских отношениях в интересах венгерской общины", - написал Ночо неделю назад.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины отреагировали на газовую венгерскую "зраду", заявив, что Будапешт мог бы заключить контракт и с транзитом через Украину.

Также мы писали, что из-за газа Киев и Будапешт обменялись вызовами послов.