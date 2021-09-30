Стороны договорились о деэскалации. Фото: picryl

В четверг, 30 сентября, представители Сербии и Косово, где недавно произошло обострение, пришли к соглашению о деэскалации конфликта в Северном Косово.

Об этом сообщает специальный представитель Евросоюза о Западным Балканам Мирослав Лайчак, в своем Twitter-аккаунте.

"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях. Я благодарю Бесника Бислими и Петра Петковича за их готовность вести переговоры и соглашаться на благо людей", - написал он.

Кроме того, Лайчак обнародовал текст соглашения. В нем три пункта, согласно одному из них силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ, который должен быть отведен от КПП Ярине и Брняк в период с 08:00 до 16:00 по местному времени 2 октября.

Кроме того, представители ЕС, Сербии и Косова договорились создать рабочую группу, которая займется выработкой долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косова, населенного преимущественно сербами. 

 

Сербия и Косово пришли к соглашению. Скриншот из твиттера Мирослава Лайчака

Напомним, несколько дней назад Сербия была готова применить армию для защиты своих граждан в Косово.

Также сообщалось, что в конце сентября в Косово запретили въезжать автомобилям с сербскими номерами. После этого на границе начались протесты.

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