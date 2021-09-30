В четверг, 30 сентября, представители Сербии и Косово, где недавно произошло обострение, пришли к соглашению о деэскалации конфликта в Северном Косово.

Об этом сообщает специальный представитель Евросоюза о Западным Балканам Мирослав Лайчак, в своем Twitter-аккаунте.

"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях. Я благодарю Бесника Бислими и Петра Петковича за их готовность вести переговоры и соглашаться на благо людей", - написал он.

Кроме того, Лайчак обнародовал текст соглашения. В нем три пункта, согласно одному из них силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ, который должен быть отведен от КПП Ярине и Брняк в период с 08:00 до 16:00 по местному времени 2 октября.

Кроме того, представители ЕС, Сербии и Косова договорились создать рабочую группу, которая займется выработкой долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косова, населенного преимущественно сербами.

Напомним, несколько дней назад Сербия была готова применить армию для защиты своих граждан в Косово.

Также сообщалось, что в конце сентября в Косово запретили въезжать автомобилям с сербскими номерами. После этого на границе начались протесты.

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