Ситуация на Балканах стремительно обостряется и регион может стать новой пороховой бочкой для Европы из-за кризиса между Сербией и Косово.

Белград, при определенных условиях, готов применить силу, чтобы защитить своих граждан. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink, как передает агентство РИА "Новости".



"Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово от 1999 года и всеми решениями после него... Мы не имеем права этого делать", - заявил Вучич.

Сербский лидер также сообщил, что подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы не хотим ставить мир под угрозу никоим образом. Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали (на ситуацию - Ред.). И только если после этого продолжатся погромы нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил Вучич.

Ранее "Страна" сообщала, что Албания потребовала отвести войска Сербии от границ и готова подключиться к конфликту в Северном Косово.