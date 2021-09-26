Резко нарастает напряжённость вокруг ситуации в Косово, куда Белград и Приштина стянули дополнительные силы спецназначения и установили блокпосты.

К конфликту подключилась и Албания, заявив о недопустимости стягивания Сербией войск. Албания также призвала Сербию "отвести вооруженные силы, отправленные к границе с Косово" и работать над безотлагательной деэскалацией ситуации.

Об этом заявило министерство Европы и иностранных дел Албании, пишет b92.

В пресс-релизе отмечается, что Албания особенно обеспокоена "развертыванием сербских вооруженных сил вблизи границы с Косово и военными самолетами, летающими вблизи и над воздушным пространством Косово, которое побуждает людей провоцировать беспорядки и насилие, а также дестабилизировать Косово.

Эти действия противоречат международным соглашениям, направленным на обеспечение порядка и стабильности в этой части региона. Мы призываем Сербию вывести свои вооруженные силы, направленные на границу с Косово, и работать над безотлагательной деэскалацией ситуации. Мы призываем всех участников проявить сдержанность и немедленно вернуться к диалогу, как единственному способу продвижения вперед и решению открытых вопросов в духе сотрудничества, которому Албания безоговорочно привержена в своих двусторонних и многосторонних усилиях", - заявили в министерстве.

Добавляется, что Албания "как союзник в НАТО и ответственный член Организации Объединенных Наций сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все усилия по немедленной деэскалации ситуации и возвращению к диалогу".

По словам президента Сербии Александра Вучича, оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается 7-й день "под громогласное молчание" международного сообщества.

Напомним, в Косово запретили въезжать автомобилям с сербскими номерами, на границе начались протесты.

Ранее президент Сербии рассказывал о массовом давлении Запада с требованием признать Косово.