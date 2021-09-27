На Балканах назревает военный конфликт между Сербией и Косово - населенной преимущественно албанцами частью территории этой страны, которая 13 лет назад провозгласила независимость. Но признали ее в мире лишь частично.

Здесь не стреляли с 1999 года - со времен натовских бомбежек Югославии, после которых контроль над Косово перешел к международным силам.

Именно косовская война запустила тогда процесс охлаждения между Россией и Западом. Впервые с советских времен возобновился затяжной геополитический конфликт, одним из итогов которого стала потеря Украиной Крыма и война на Донбассе.

То есть Косово для Украины гораздо ближе, чем кажется по карте.

"Страна" разобрала подоплеку и предысторию того, что происходит сейчас на границе Косово и Сербии.

Сербия и Косово. История конфликта

Косово - небольшая территория на юге Сербии, которая имеет большое историческое прошлое. Причем сразу для двух народов - православных сербов и косовских мусульман-албанцев (косоваров).

Первые считают это место колыбелью своей нации: здесь в знаменитой битве на Косовом поле сербские князья в 14-м веке объединились, чтобы дать отпор Османской империи.

Правда, войну они проиграли. И с тех пор эту территорию турки заселяли единоверными с ними албанцами. Которые, соответственно, считают эту землю также испокон веков - своей (она еще и граничит собственно с Албанией на юге).

В коммунистической Югославии Косово имело автономию в составе Сербии. Но после смерти многолетнего правителя страны Иосифа Тито, межэтнические конфликты по всей стране снова начали поднимать голову. Косово не стало исключением: первые столкновения между албанцами и сербами начались там уже в 1981 году.

Через восемь лет столкновения двух народов, живущих в Косово, перешли в новую фазу. Сербский лидер Слободан Милошевич забрал права автономии у Косово, заявляя, что теперь государство будет активнее защищать права сербского меньшинства, населяющего регион, от притеснений албанцев.

Позже косовары уже при поддержке Албании создали "Армию освобождения Косова", которая вступала в редкие боестолкновения с официальными силами из Белграда.

По сути, это было похоже на то, что происходило в российской Чечне.

Но пока самые кровавые события происходили в других частях Югославии, и на события в Косово мало кто обращал внимание. После распада СССР и при активном попустительстве Запада страна в начале 90-х окунулась в кровопролитную гражданскую войну. И к 1995 году в ее составе остались, по сути, лишь Сербия и Черногория.

Механизм этой войны был примерно таким: национальные окраины бывшей Югославии заявляли о своей независимости, а Белград пытался этому помешать.

Не всегда это происходило с боями. Какие-то республики, как Македония, смогли выйти бескровно, в других - как в Босния и Герцеговина - шла война. Часто наличие войны определялось отношениями сербов и местных народов в новосозданных республиках. Если вспышки национализма у местных элит не происходило - не было, как правило, и войны.

Косовская проблема обострилась в 1998 году. Подняла голову обученная в лагерях Албании "Армия освобождения Косова", которая стала регулярно атаковать патрули сербской армии и полиции. Но страдало и мирное население - АОК кошмарила не только местных сербов, но и албанцев, которые поддерживали с ними дружеские отношения и выступали против войны.

Запад в этой ситуации стал на сторону косоваров: любые их преступления игнорировались, при этом силовые действия сербов рассматривались под лупой и громко осуждались.

В январе 1999 года произошел инцидент, ставший прямым поводом к бомбежкам НАТО. В косовском селе Рачак нашли трупы четырех десятков албанцев. Запад заявил, что это мирные жители, Белград это отрицал и говорил, что погибшие - это ликвидированные в ходе зачистки боевики (эту точку зрения поддержали Россия и Беларусь).

Переговоры по этому поводу продолжались до марта. США и Британия требовали у Югославии вывести войска из Косово, пустить туда миротворцев и через три года провести в крае референдум об отделении. Сербы на это, разумеется, не согласились. И 24 марта начались натовские бомбежки Югославии, которые продолжались до лета и унесли жизни более тысячи гражданских (из них порядка двухсот детей).

Впервые со Второй мировой в Европе бомбили столицу суверенного государства.

"Разворот над Атлантикой" и Крым. Последствия войны в Косово

С началом натовской операции начинается первый большой конфликт постсоветской России и Запада. Премьер Евгений Примаков, летевший в США, узнав о бомбардировке Белграда, отдает приказ развернуть самолет над Атлантикой и возвращается в Москву. Президент Борис Ельцин его в этом решении поддерживает.

Это знаменовало и большой геополитический разворот РФ: в декабре того же года и.о. президента России становится Владимир Путин. Российские элиты поняли, что Запад рассматривает их не как равных себе, а при случае - сделает с ними то же, что и с Югославией.

В общем весь последующий внешнеполитический вектор Москвы, которая начала вести менее прозападную политику, был заложен в том числе с учетом событий в Югославии.

В балканской же стране после бомбежек НАТО свергают Милошевича, а новый президент Коштуница выдает его Гаагскому трибуналу. В Косово вводятся миротворцы. Причем Россию в их число сначала решили не звать - и тогда Москва высадила там две сотни десантников, которые внезапным броском захватили аэродром в местной столице Приштина.

Россия удерживала этот объект за собой до 2003 года. Запад побоялся атаковать россиян, которым в итоге даже выделили квоту в миротворческой миссии.

Война в Косово и в целом на территории бывшей Югославии была окончена. И продолжение эта тема получила только в 2008 году, когда Косово, по согласованию с американцами, провозгласило свою независимость.

Это вызвало весьма неоднозначную реакцию в мире. Основные страны Запада поддержали независимость части Сербии. Россия же, а также Украина, все остальные славянские страны и многие другие государства сделать это отказались. И понятно почему. На примере Косово таким образом реализовывался прецедент, по которому от любой страны можно было отторгнуть любую национальную автономию.

Впоследствии, через шесть лет, ссылаясь именно на Косово, Россия провела референдум в Крыму и присоединила полуостров к РФ.

Разумеется, независимости Косово не признала и сама Сербия. И очевидно было, что это непризнание еще может стать причиной нового конфликта - если для этого сложатся нужные обстоятельства.

Что происходит между Сербией и Косово сейчас?

В минувший понедельник власти Косово запретили использовать сербские автономера на подконтрольной им территории. С машин начали снимать сербские госномера, заменяя их на временные косовские.

Более того - для обеспечения новых правил косовские власти ввели в Северное Косово (где проживают преимущественно сербы) подразделения спецназа. То есть акция эта политическая, а не какой-то технический шаг.

Сербы в ответ устроили акцию гражданского протеста, заблокировав своими автомобилями

контрольно-пропускные пункты.

После этого Приштина (столица Косова) стянула на север дополнительные силы - на этот раз полицейские были оснащены тяжелой экипировкой и автоматическим оружием и приехали на бронированных автомобилях. Они начали жестко прессовать сербов.

Троих граждан Сербии косовский спецназ вытащил из машины и жестоко избил, хотя они никакого отношения к протестам не имели. Также косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы "Ярине" и "Брняк" на севере региона.

В ответ Сербия начала разворачивать у границы с Косово тяжелую технику. Военные самолеты и вертолеты начали патрулирование воздушного пространства над косовскими КПП.

В Евросоюзе проявили беспокойство. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что и Белград, и Приштина должны немедленно вывести из Северного Косово силы спецназначения и ликвидировать блокпосты.

По словам президента Сербии Александра Вучича, оккупация севера Косово и Метохии приштинским спецназом продолжается 7-й день "под громогласное молчание" международного сообщества.

"Семь дней продолжается полная оккупация военными машинами севера Косово и Метохии, которую проводит Приштина. И все в международном сообществе "громогласно молчат". Правда, все иногда обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии увидят сербские вертолёты и самолёты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения премьера Косово Курти и международного сообщества", - заявил Вучич в обращении к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Он заявил, что Сербия не переходила границы Косово, поскольку придерживается соглашений 1999 года. Но дал понять, что терпеть происходящее долго не будет.

"Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил Вучич Столтенбергу.

К конфликту подключилась и Албания, заявив о недопустимости стягивания Сербией войск. К слову, премьер Косово Курти является сторонником присоединения Косово к Албании и даже предлагает провести по этому поводу референдум. Он также ведёт работу по минимизации каких-либо контактов с Сербией и на ужесточение риторики. История с запретом сербских автономеров - именно из этой серии.

Российский же посол и военный атташе вместе с министром обороны и начальником генштаба Сербии осмотрели подразделения сербской армии близ Косово. Москва по итогам поездки заявила, что руководство Сербии поступает ответственно, а напряженность вызвана шагами косовских властей.

Что означают новые события в Косово?

Интересно, что год назад Белград и Приштина, казалось бы, серьезно сблизили свои позиции. Произошло это в США - при посредничестве президента-республиканца Дональда Трампа и в его личном присутствии.

Сербия и Косово договорились о строительстве дорог между своими территориями, взаимном признании многих документов и смягчении визового режима. Также Белград останавливал на год кампанию о непризнании Приштины, а косовары прекращали попытки вступать в НАТО и другие международные организации на тот же срок.

Важно было заявление о диверсификации источников энергии - в котором читалось ослабление позиций "Газпрома" в Сербии и усилении американских газовиков, торгующих сжиженным топливом. Также звучали и антикитайские нотки: стороны обязались бороться с "неблагонадежными" поставщиками услуг 5G-связи.

В общем реализовывались многие внешнеполитические "хотелки" лично Трампа.

Важно понимать, что эти договоренности были достигнуты после того, как летом 2019 года между Сербией и Косово вспыхнула напряженность, аналогичная той, что происходит сейчас. Косовары начали полицейские операции в северных районах, населенных сербами, под предлогом "борьбы с бандитизмом". Белград привел армию в боевую готовность.

Наблюдатели это расценивали как попытки поднять ставки - для того, чтобы сербы признали независимость Косово. В итоге стороны встретились в Белом доме и сделали шаги навстречу.

Однако уже через несколько месяцев гарант этих соглашений - Дональд Трамп - не просто проиграл выборы президента, а на какой-то момент стал изгоем. И его сербский коллега Вучич даже опасался, что и его, вслед за Трампом, скоро забанят в Твиттере.

Отношения между американцами и властями в Белграде стали намного более прохладными, а контакты Вучича с Россией и Китаем, наоборот, вновь активизировались.

А уже в нынешнем сентябре отношения Сербии и Косово снова стали близки к вооруженному конфликту. Происходит это, как и предыдущие обострения в Косово, при американском президенте-демократе. Бомбили Югославию, напомним, при Клинтоне.

С другой стороны, сегодня ситуация в мире несколько иная, чем в 90-х. И в одностороннем порядке "деклассировать" Белград у НАТО уже вряд ли получится.

С момента балканских войн серьезно усилились Китай и Россия, которые выражают сербам открытую поддержку. Да и в самом НАТО идут центробежные процессы, и единство блока по линии США - ЕС в последнее время серьезно подорвано.

В этих условиях Белград может начать действовать более решительно - если Косово рискнет и дальше зажимать сербов на своей территории. А на стороне косоваров может выступить Албания (она уже потребовала отвести сербские войска от границы). Все это угрожает появлением новой "горячей точки" на карте Европы.

Если только нынешнее обострение - не часть каких-то политических торгов между частями одной страны.

В сложную ситуацию тут попадает Украина, которая косовской независимости не признает. Но в этом конфликте она будет находиться скорее на стороне Приштины, а не Белграда - поскольку косоваров будут поддерживать США. Впрочем, пока официальный Киев этого конфликта не комментировал.