В США раскрыли детали визита главы Пентагона Ллойда Остина, который собирается на следующей неделе посетить Украину и Грузию.

В заявлении военного ведомства США говорится о том, что Ллойд Остин в ходе визита в Украину, Грузию и Румынию намерен обсудить безопасность Черного моря.

"Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран", - говорится в заявлении Пентагона.

Также говорится о намерении Остина подчеркнуть, что "двери НАТО для этих стран открыты".

"Остин подчеркнет как в Грузии, так и Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе", - говорится в заявлении Пентагона.

"Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии", - заявил представитель Пентагона.

Также шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Украину, Грузию и Румынию встретится с американскими солдатами, расквартированными в этих странах. "Наряду с лидерами этих стран, Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими", - говорится в сообщении Пентагона.

Как сообщала "Страна", заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.

В сентябре Владимир Зеленский говорил, что собирается выйти к этой встрече с предложениями о сотрудничестве украинских и американских военных в Черном море, чьей целью он назвал "противодействие агрессивной политике России".

Мы также сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин пообещал продолжить оказывать Украине "некоторую материальную поддержку".



