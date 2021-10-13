Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", - сказал он.

Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.

В сентябре Владимир Зеленский говорил, что собирается выйти к этой встрече с предложениями о сотрудничестве украинских и американских военных в Черном море, чьей целью он назвал "противодействие агрессивной политике России".

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее. Министр обороны Ллойд Остин назвал инцидент "ужасной ошибкой".

Мы также сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин пообещал продолжить оказывать Украине "некоторую материальную поддержку".

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