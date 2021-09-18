Пентагон признал, что в результате авиационного удара при помощи беспилотника в Кабуле погибли только местные жители и принес извинения за произошедшее. Министр обороны Ллойд Остин назвал инцидент "ужасной ошибкой".

Об этом сообщает BBC.

Так, удар по афганцу Замайри Ахмади был нанесен через несколько дней после того, как произошел теракт в аэропорту Кабула. В результате действий Штатов погибли девять человек, в том числе семеро детей.

Как рассказал генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи, разведка следила за белым Toyota Corolla в течении восьми часов, полагая, что он связан с местной ячейкой боевиков "Исламского государства".

В то же время министр обороны Ллойд Остин уже назвал произошедшее ужасной ошибкой. Также он признал, что расследование не подтвердило связей Ахмади с боевиками ИГИЛ.

До этого мы писали, что в день смерти Земари Ахмади покинул свой дом в 9 утра, забрав по дороге свою коллегу и ноутбук босса. Примерно в это же время в США утверждали, что видели белый седан, выезжающий из конспиративной квартиры "Исламского государства". Военные также рассказывали, что перехватили сообщения с нее.

Но каждый из коллег Ахмади, которых он в тот день подвозил до работы, утверждает – это был обычный день из жизни мужчины. В офис Земари прибыл около 09:35.

Напомним, взрыв 29 августа прогремел в районе аэропорта Кабула. Как сообщали афганские СМИ, ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, в результате удара погибли два человека, трое были ранены. В числе жертв есть дети.

Позже в Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по территории афганского Кабула 29 августа нанесли США. В американском ведомстве говорят, что беспилотник сбросил ракету на автомобиль террориста, который намеревался на заминированной машине въехать на территорию аэропорта.