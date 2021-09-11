Авиаудар американских военных по Кабулу, в результате чего погибли 10 человек, был ошибкой, поскольку никакой бомбы ИГИЛа не было.

Об этом сообщают журналисты The New York Times, получив эксклюзивные кадры удара и пообщавшись со свидетелями инцидента.

Так, беспилотник наблюдал за машиной четыре часа, после чего нанес удар, исходя из непрямых сведений о том, что транспорт начинен взрывчаткой. При этом автомобиль находился во дворе жилого дома, а в результате авиаудара погибли 10 человек, включая 34-летнего Земари Ахмади и семерых детей.

При этом слова Вашингтона о том, что мужчина был посредником Исламского государства, можно подвергнуть сомнению. То, что было истолковано как подозрительные действия, можно описать как обычный день мужчины.

"И вполне возможно, что Ахмади загружал в свою машину канистры с водой, которые он привозил своей семье, а не взрывчатку", - добавили журналисты.

Известно, что Земари Ахмади был по образованию инженером-электриком и в течение 14 лет работал в Международной организации по вопросам питания и образования. Большинство рабочего времени он ездил на белых Toyota компании: подвозил коллег на работу и с нее, а также раздавал продукты питания переселенным афганцам.

Журналисты выяснили, что в день смерти Земари Ахмади покинул свой дом в 9 утра, забрав по дороге свою коллегу и ноутбук босса. Примерно в это же время в США утверждали, что видели белый седан, выезжающий из конспиративной квартиры "Исламского государства". Военные также рассказывали, что перехватили сообщения с нее.

Но каждый из коллег Ахмади, которых он в тот день подвозил до работы, утверждает – это был обычный день из жизни мужчины. В офис Земари прибыл около 09:35.

Напомним, взрыв 29 августа прогремел в районе аэропорта Кабула. Как сообщали афганские СМИ, ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, в результате удара погибли два человека, трое были ранены. В числе жертв есть дети.

Позже в Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по территории афганского Кабула 29 августа нанесли США. В американском ведомстве говорят, что беспилотник сбросил ракету на автомобиль террориста, который намеревался на заминированной машине въехать на территорию аэропорта.

"Страна" также писала, что по словам представителя Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, в результате авиаудара США по столице Афганистана погибли семь детей.