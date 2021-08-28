Соединенные Штаты при помощи БПЛА нанесли авиаудар по позиции террористов "Исламского государства", расположенной в провинции Нангахар в Афганистане.

Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

"Вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию против организации ИГИЛ. Беспилотный авиаудар произошел в афганской провинции Нангархар. Первоначальные признаки показывают – мы убили цель", - говорится в сообщении.

При этом в американских войсках уточнили, что о возможных жертвах со стороны мирного населения пока ничего неизвестно.

Напомним, недавно в Кабуле произошел теракт. Взрывы прогремели возле аэропорта Кабула. Ответственность взяли на себя террористы-смертники из "Исламского государства".

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден во время обращения по случаю взрывов в районе аэропорта Кабула и пригороде заявил, что американцы заставят заплатить виновных в трагедии.

При этом республиканцы требуют, чтобы Байден подал в отставку на фоне трагедии в Афганистане, называя произошедшее там "грубой халатностью" нынешней администрации президента.