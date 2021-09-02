Украинские военные на юге страны тренировались отбивать авиаудары "Буками". Видео
Вооруженные силы Украины провели учения на юге Украины. Отрабатывалась противовоздушная оборона с применением ЗКР "Бук" и "Оса".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВС Украины.
Солдаты тренировались на полигоне. Они разрабатывали навык отбивать авиаудары, применяя зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Бук" и С-300.
Военнослужащие осуществляли противовоздушное прикрытие группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому.
Учения провели, чтобы военные тренировались действовать слаженно в подобных ситуациях.
Напомним, "Страна" писала о том, что с 10 по 16 сентября Беларусь с Россией проведут совместные военные учения "Запад-2021". Будет отрабатываться слаженность вооруженных сил этих двух стран.
Также мы сообщали, что в начале августа в Черном море прошли учения по подводному разминированию, в которых приняли участие Украина, США и еще четыре страны.
Кроме того, мы рассказывали, что в середине августа СБУ проводила на Донбассе масштабные учения со стрельбой и техникой, население попросили носить с собой документы.