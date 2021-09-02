Вооруженные силы Украины провели учения на юге Украины. Отрабатывалась противовоздушная оборона с применением ЗКР "Бук" и "Оса".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВС Украины.

Солдаты тренировались на полигоне. Они разрабатывали навык отбивать авиаудары, применяя зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Бук" и С-300.

Военнослужащие осуществляли противовоздушное прикрытие группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому.

Учения провели, чтобы военные тренировались действовать слаженно в подобных ситуациях.

Напомним, "Страна" писала о том, что с 10 по 16 сентября Беларусь с Россией проведут совместные военные учения "Запад-2021". Будет отрабатываться слаженность вооруженных сил этих двух стран.

Также мы сообщали, что в начале августа в Черном море прошли учения по подводному разминированию, в которых приняли участие Украина, США и еще четыре страны.

Кроме того, мы рассказывали, что в середине августа СБУ проводила на Донбассе масштабные учения со стрельбой и техникой, население попросили носить с собой документы.