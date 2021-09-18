Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен признал, что у Российской Федерации невероятно мощные вооруженные силы. Также он считает, что нужно понять, как Москва сумела преобразить их за последние два десятилетия.

Об этом военный сказал 17 сентября во время выступления в неправительственном Атлантическом совете.

"Я думаю, что важно понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье", - сказал генерал, имея в виду наращивание Россией военной мощи.

Интересно. что буквально за два дня до этого на видеоконференции, организованной Вашингтоном, Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вступать в войну с Россией и Китаем, так как это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

Он назвал холодную войну самой значительной конфронтацией между двумя великими державами.

Между тем представитель Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина может военным путем решить проблему Донбасса всего за 3-5 дней.

Ранее "Страна" приводила признание Хайтена в том, что атака беспилотника армии США по Кабулу, убившая 10 человек, была ошибкой.