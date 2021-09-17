Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен признал, что удар беспилотника США по Кабулу 29 августа, из-за которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей, был ошибкой.

Об этом Хайтен заявил 17 сентября во время выступления в неправительственном Атлантическом совете. Трансляция его выступления велась на Ютубе.

Военный извинился за произошедшее, добавив, что несет полную ответственность за этот ошибочный удар.

Напомним, 29 августа в Пентагоне сообщили, что беспилотник США сбросил ракету на заминированный автомобиль террориста, который якобы намеревался въехать на нем на территорию кабульского аэропорта имени Хамида Карзая.

Вскоре после удара появилась информация, что в результате налета погибли девять человек и все они были родственниками. Причем среди жертв оказались шестеро детей и самым младшим было всего по два года. Позже данные уточнили: погибли десять человек, включая семерых детей.

В сентябре журналисты выяснили подробности трагедии. Оказалось, что беспилотник наблюдал за машиной четыре часа, после чего нанес удар, исходя из непрямых сведений о том, что транспорт начинен взрывчаткой. При этом автомобиль находился во дворе жилого дома, а его хозяин привез своей семье канистры с водой. Вероятно, их разгрузку и приняли за манипуляции со взрывчаткой.