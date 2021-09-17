Пентагон признал, что атака беспилотника армии США по Кабулу, убившая 10 человек, была ошибкой
Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен признал, что удар беспилотника США по Кабулу 29 августа, из-за которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей, был ошибкой.
Об этом Хайтен заявил 17 сентября во время выступления в неправительственном Атлантическом совете. Трансляция его выступления велась на Ютубе.
Военный извинился за произошедшее, добавив, что несет полную ответственность за этот ошибочный удар.
Напомним, 29 августа в Пентагоне сообщили, что беспилотник США сбросил ракету на заминированный автомобиль террориста, который якобы намеревался въехать на нем на территорию кабульского аэропорта имени Хамида Карзая.
Вскоре после удара появилась информация, что в результате налета погибли девять человек и все они были родственниками. Причем среди жертв оказались шестеро детей и самым младшим было всего по два года. Позже данные уточнили: погибли десять человек, включая семерых детей.
В сентябре журналисты выяснили подробности трагедии. Оказалось, что беспилотник наблюдал за машиной четыре часа, после чего нанес удар, исходя из непрямых сведений о том, что транспорт начинен взрывчаткой. При этом автомобиль находился во дворе жилого дома, а его хозяин привез своей семье канистры с водой. Вероятно, их разгрузку и приняли за манипуляции со взрывчаткой.