В ночь на субботу, 4 сентября, в столице Афганистана - Кабуле от беспорядочной стрельбы в воздух погибли как минимум 17 человек. Еще 41 человек ранен.

Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.

По данным журналистов, в больницы города продолжают поступать раненые. Большинство среди них - гражданские.

Таким образом в Кабуле решили отметить объявленный представителями талибов полный захват не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Представители лоялистов свергнутого правительства в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами контроля над этой провинцией.

В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.

Как сообщала "Страна", впервые после победы талибов в Афганистане состоялась официальная игра по самому популярному виду спорта в стране.

Напомним, что глава афганской общины пожаловался на плохие условия жизни беженцев в Украине. На сегодня миграционная служба выдает временные справки, которые действуют три-четыре месяца. Позже их необходимо продлять, в некоторых случаях принимается решение о депортации беженцев.