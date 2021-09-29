Министр обороны США Ллойд Остин признал, что в американском армейском командовании неправильно оценивали обстановку в Афганистане, а также не ожидали настолько быстрой победы талибов этим летом.

Об этом он заявил на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам.

По словам Остина, американская сторона не полностью осознавала "слабость" руководителей Афганистана.

"Нам нужно признать неприятную правду: мы не до конца понимали глубину испорченности и слабость афганского руководства. Мы не осознавали разрушительный эффект частых и необъяснимых смен президентом Гани своих военачальников, мы не ожидали эффекта "снежного кома", вызванного сделками, которые командиры талибов заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения. Мы не осознавали, что само по себе Дохийское соглашение произведет деморализующий эффект на афганских солдат, и мы не смогли полностью осознать, что у вооруженных сил Афганистана не было сильной мотивации для того, чтобы сражаться", - сказал он.

Остин добавил, что Америка предоставляла афганским силам все вооружение, необходимое для защиты страны от "Талибана". Однако, американцам так и не удалось пробудить в афганских военных "волю к победе".

"То, что афганская армия, которую мы вместе с партнерами, готовили, попросту растворилась, причем нередко - даже не пытаясь оказать сопротивление неприятелю, стало для нас сюрпризом. Было бы нечестным утверждать обратное", - заявил Остин.

В феврале прошлого года Соединенные Штаты подписали с "Талибаном" Дохийское соглашение при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Так, Америка и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая текущего года, а в ответ талибы дали ряд гарантий. Однако, новый американский президент Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября, а позднее и на 31 августа.

Напомним,"Талибан" захватило власть в Афганистане и сформировало новое правительство, главой талибы назначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда, который находится под санкциями ООН. Партия "Исламского общество Афганистана" (ИОА) выступила с резкой критикой сформированного талибами правительства.

Между тем в США новое правительство Афганистана готовы признать только при выполнении им нескольких условий. В частности речь идет о возможности для всех желающих покинут страну и правах женщин.