На центральной площади афганского города Герат боевики "Талибана" повесили тела нескольких убитых во время перестрелки мужчин, которых обвинили в причастности к преступлению.

Об этом сообщает Associated Press News в субботу, 25 ноября.

По данным свидетелей, талибы вывесили тела людей, которые, по их мнению, совершили похищение. Казненных было четверо. Сначала их тела выставили на всеобщее обозрение в центре Герата, а потом три тела перевезли в различные районы города для устрашающего показа.

Жителям, которые собрались на площади, талибы объявили, что застреленные мужчины якобы были причастны к организации похищения людей.

По версии назначенного талибами главы силовиков в Герате Зиулхака Джалали, бойцы движения "Талибан" спасли отца и сына, которых выкрали четверо похитителей. Джалали пояснил, что похитители во время стрельбы ранили талиба, а также гражданское лицо, но затем погибли в ходе перекрестного огня.

Hа центральной площади Герата талибы вывесили тела расстрелянных мужчин. Фото: Twitter/AfghanUpdates

В Twitter аккаунте Afghanistan 24/7 появились фото из Герата, подтверждающие сообщение Associated Press о действиях "Талибана". Кроме того, журналистка Захра Рахими (@ZahraSRahimi в Twitter) опубликовала соответствующее видео.

Ранее "Страна" сообщала, что талибы собираются вернуть практику телесных наказаний. Хотят рубить руки ворам и расстреливать убийц. Во время предыдущего правления талибов, в конце 1990-х годов, боевики практиковали публичные казни на стадионах. Обвиняемым в воровстве могли отрубить руку, а убийцам в голову стреляли родственники жертв.

Также мы информировали, что талибы сравнили работу женщин в правительстве с проституцией. Представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими заявил, что женщины не займут ни одной должности в новом правительстве Афганистана, поскольку задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование.