Движение "Талибан", которое в прошлом месяце захватило власть в Афганистане, захотело возродить практику телесных наказаний в стране. О таком намерении заявил один из основателей "Талибана" мулла Нуруддин Тураби, пишет агентство Associated Press.

Тураби, который в предыдущее правление талибов руководил министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока заявил, что физические наказания в Афганистане вернут, ведь они имеют сдерживающий эффект. Но не решено, будут ли они публичными.

"Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности. Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана", - заявил он.

Во время предыдущего правления талибов, в конце1990-х годов, боевики практиковали публичные казни на стадионах. Обвиняемым в воровстве могли отрубить руку, а убийцам в голову стреляли родственники жертв.

Как писала "Страна", Талибан призывает представителей мужского пола продолжить образовательный процесс, но девочкам запретили посещать школу.

Также представители движения "Талибан" в Кабуле не пустили на работу сотрудниц женского пола Министерства по делам женщин. И, наоборот, сотрудникам-мужчинам разрешили войти в здание ведомства.