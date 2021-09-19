До рокового ракетного удара Пентагона по территории афганского Кабула 29 августа разведслужбы предупреждали американское ведомство о возможном присутствии в районе удара мирных жителей и наличии там детей.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

То есть за несколько секунд до того, как беспилотник должен был сбросить ракету на автомобиль предполагаемого террориста, который собирался въехать на территорию аэропорта на заминированной машине, разведка США выпустила предупреждение.

Несмотря на это, приказ не был отменен и ракета попала в жилой дом. Удар по афганцу Замайри Ахмади был нанесен через несколько дней после того, как произошел теракт в аэропорту Кабула. В результате действий Штатов погибли девять человек, в том числе семеро детей.

Пентагон по итогам проведенного расследования признал удар беспилотника по Кабулу ошибочным. Глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку".

Оказалось, что беспилотник наблюдал за машиной четыре часа, после чего нанес удар, исходя из непрямых сведений о том, что транспорт начинен взрывчаткой. При этом автомобиль находился во дворе жилого дома, а его хозяин привез своей семье канистры с водой. Вероятно, их разгрузку и приняли за манипуляции со взрывчаткой.