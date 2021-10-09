Североатлантический Альянс (НАТО) не собирается включать в свой состав страны Азии или Африки.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

Столтенберг заявил, что альянс - объединение Европы и Северной Америки, а потому не намеревается добавлять в состав азиатские или африканские страны.

"НАТО в своем учредительном договоре заявляет о себе как о союзе Европы и Северной Америки. Ни в коей мере нет планов его расширения или включения членов из Азии или Африки. НАТО есть и останется региональным альянсом", - пояснил он.

При этом генсек добавил, что организация "не рассматривает Китай в качестве противника".

"Мы считаем важным вовлекать Китай в такие вопросы, как контроль над вооружениями и изменение климата", - сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что вступление Украины и Грузии в Североатлантический Альянс - не вопрос завтрашнего дня. На данный момент странам блока следует наращивать поддержку Киева и Тбилиси.

Также "Страна" сообщала, что в Венгрии заявили о продолжении блокирования вступления Украины в НАТО за нарушение прав венгров, а также о том, как в Кремле прокомментировали идею вступления Украины в НАТО.