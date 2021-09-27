"Мы сами разберемся". Кулеба ответил на заявление Кремля о недопустимости вступления Украины в НАТО

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление пресс-секретаря российского президента Владимира Путина - Дмитрия Пескова о "красных линиях" из-за потенциального вступления Украины в НАТО. Глава внешнеполитического ведомства намекнул, что РФ не стоит вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 27 сентября.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - написал глава МИД Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины. По словам Путина, как сказал Песков, для Москвы это означает "пересечение красных линий".

Напомним, ранее в Кремле назвали опасным для России членство Украины в НАТО.

Между тем, как ранее мы писали, Зеленский утвердил стратегию по интеграции в НАТО. Украинцев будут информировать о ценностях Альянса.