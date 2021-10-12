Повестка вероятной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет повторять повестку саммита "нормандской четверки". При двусторонней встрече стороны не будут ограничиваться минским комплексом мер. Об этом сообщает ТАСС.



"Нет, это не одно и то же. Здесь ("нормандская четверка", - Ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа", - уточнил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, на днях в Кремле заявили, что процесс подготовки повестки дня потенциальной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленский продолжается, однако сама повестка еще не сформирована.

Как сообщалось, о встрече Зеленского и Путина активно начали говорить еще весной. Однако до настоящего времени этот вопрос застыл на этапе обсуждений.

В сентябре глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского. При этом неоднократно говорил, что президент Украины готов к переговорам с российским коллегой тет-а-тет.

В Кремле в свою очередь также утверждали, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

Днем ранее появилась информация, что Кремль направил Киеву проект документа о встрече президентов, однако от Украины ответа нет. Всего в этом списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. Подробнее "Страна" анализировала документ в отдельном материале.

На данный момент президенты России и Украины еще ни разу не встречались лично. Но они уже контактировали между собой на заседании Нормандского формата в Париже в 2019 году.