Пять тезисов Медведева: Кремль ставит на Зеленском крест

Статьи второстепенных персонажей зарубежной политики редко имеют шанс стать главной новостью для Украины. Но статья бывшего президента России, ныне дослужившегося до должности зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева смогла получить подобный резонанс. Потому что все понимают, кто на самом деле стоит за этой подписью.

Дмитрий Медведев на должности президента был верным соратником Владимира Путина, который в 2012 году отказался от участия в выборах, на которых победил и вновь стал президентом Путин. И авторство Медведева текста про Украину имело целью лишь подчеркнуть реальное происхождение текста. Просто все, что сказано в "тезисах", Кремлю неудобно говорить от своего имени.

Если вкратце охарактеризовать эти тезисы, они являются многосторонним посланием.

Соединенным Штатам, которые прямо названы хозяевами нынешней киевской власти, – о том, что реальные переговоры по Украине Москва готова вести только с ними.

Всем остальным иностранным государствам – о том, что украинское руководство является ненадежным партнером по переговорам, соглашения с которым не стоят бумаги, на которой они печатаются.

И, конечно, украинском избирателю, который должен осознать: пока Владимир Зеленский у власти, мира в Украине не будет, как не будет и хотя бы относительного ослабления напряженности в отношениях с Россией.

Все остальное в статье – антураж, который должен продемонстрировать, кем на самом деле видят в Москве украинского президента. Чтобы ни у кого не осталось никаких иллюзий насчет того, что Зеленский все еще может встретиться "хоть с чертом".

Так жестко Кремль не бил даже по Петру Порошенко – видимо, потому, что с ним изначально связывалось гораздо меньше надежд. Но если бы это была проблема только Зеленского – то не стоило бы уделять "тезисам" столько внимания. Вопрос в том, чем все это обернется для Украины.

В поезд и автобус – только с сертификатом

Логика усиления карантина привела к решениям, которые ожидались еще с лета: власть приняла решение о том, что в автобусы и поезда межобластного сообщения будут пускать теперь только вакцинированных или имеющих на руках свежий отрицательный ковид-тест.

Это первое подобное решение на центральном уровне. Но можно не сомневаться, что это только начало.

В принципе, подобные решения соответствуют общеевропейской тенденции. В частности, вчера Франция ввела ограничения для украинских граждан – въезд лишь при наличии полной вакцинации (причем китайский "Коронавак" не подходит). Так что удивляться тому, что решает украинская власть, не стоит.

Другое дело, что по количеству вакцинированных наша страна по-прежнему плетется в европейском хвосте, и ограничения, которые на Западе могут касаться 20-30% населения, у нас отсекают от междугородного сообщения две трети населения.

Но украинская власть уже нашла виновных в сложившейся ситуации. Ею оказалась… российская пропаганда. По крайней мере, именно так считает министр здравоохранения Виктор Ляшко: он убежден, что всесильная российская пропаганда разгоняет фейки, из-за которых доверчивые украинцы прививаться не хотят.

Правда, статистика вакцинации показывает несколько странную картину воздействия российской пропаганды: она воздействует не на юго-восточные регионы, как это можно было бы предположить, а по совсем другому принципу: чем дальше от Киева, тем сильнее.

Если в столице под воздействием этой "пропаганды" до сих пор ни разу не укололась лишь треть жителей, а в Киевской области – чуть более 50%, то худшие показатели мы видим на "окраинах" – как на восточной, так и на западной: в аутсайдерах по вакцинации находятся не только обе области Донбасса, но и Закарпатье с Волынью, а также две области Галичины. Интересно было бы спросить у жителей Тернопольщины – каким образом до них добралась российская пропаганда.

На самом деле, конечно, дело вовсе не в ней, а в том, что украинская власть до сих пор не нашла действенных способов донесения своих месседжей в глубинку, и общий принцип правильнее всего будет охарактеризовать так: чем меньше город и дальше от Киева, тем меньше воздействие интернета – и больше воздействие "сарафанного радио", то есть обыкновенных слухов.

И предполагать, что эти слухи в галицкой и волынской глубинке разгоняет российская пропаганда – это означает слишком высокую оценку для нее. А еще – банальное нежелание центральной власти разобраться в реальных причинах низкого уровня вакцинации.

Детсады и больницы без отопления: как власть "не повышает" тарифы

Впрочем, вакцинация – не единственная проблема, с которой центральная власть не хочет разбираться серьезно. Точно так же она относится, к примеру, и к вопросу отопления. Премьер выдвинул лозунг "тарифы повышаться не будут", подписал меморандум с местными властями (далеко не всеми) и на этом успокоился, посчитав, что проблема решена.

Между тем, даже если меморандум будет действовать, он оставляет столько прорех, что в регионах только за голову хватаются.

Вчера, в частности, за голову схватился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив, который сообщил, что газ для отопления школ, детсадов и больниц предлагается по 30 гривен за куб, что является неподъемным для городской власти тарифом – а значит, отапливать их нечем.

И в самом деле, меморандум Кабмина с мэрами предполагает, что регионам компенсируют лишь разницу в тарифах отопления жилых домов (да и то еще не факт), так что лозунг Шмыгаля о неповышении тарифов не предполагает, что людям в отопительный сезон придется обращаться в больницы, а детям – ходить в школы и детские сады.

Тарифы для социальной инфраструктуры уже растут по всей стране, и с этой проблемой местным властям предлагают разбираться самим. Киев, Харьков или Одесса поскрипят зубами, но, пожалуй, разберутся. А что делать остальным – неизвестно. И что хуже всего – правительство этот вопрос вообще не волнует. Оно даже не прячет голову в песок – оно искренне верит, что за пределами Киева школы и больницы никому не нужны.

Смерть Полякова: вопросы по следствию и вопросы по Третьяковой

Вчера в Чернигове прошли похороны народного депутата Антона Полякова, странная смерть которого в 33 года стала главной темой новостей на выходных. По итогам расследования полиция свела все к гибели из-за одновременного употребления алкоголя и метадона, оставив, правда, одним из возможных вариантов версию, что метадон нардепу подсыпали. Но на этом пока все и завершилось, оставив гораздо больше вопросов, чем ответов.

Без ответа остался и вопрос, непосредственно связанный с гибелью Полякова, – относительно реакции на трагедию нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой. Глава комитета по социальной защите, ранее уже прославившаяся высказыванием о детях низкого качества у социально незащищенных слоев населения, теперь поразила всех фразой "одним врагом меньше", сказанной о погибшем коллеге.

В принципе, по самой Третьяковой вопросов нет – ее диагноз понятен. Но вот тот факт, что фракция правящей партии, куда входит эта "народная избранница", за выходные и весь вчерашний день не удосужилась принять решения по ней и даже не дать никакого официального заявления по этому поводу – он уже бьет не по самой Третьяковой, а по партии власти в целом.

Запретят ли всем русским артистам гастроли в Украине?

Своеобразным ответом на вышеупомянутые "Пять тезисов" Дмитрия Медведева стала петиция, размещенная на сайте президента и уже набравшая необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Этой петицией предлагается запретить в Украине гастроли всех российских артистов – кроме тех, кто однозначно выступил против действий собственной власти в Крыму и на Донбассе.

Автором петиции является известный продюсер Игорь Кондратюк, который в спокойные домайданные времена имел слишком близкие контакты с российским шоу-бизнесом и теперь подобными сверхпатриотическими инициативами замаливает грехи. Ничего нового в таком поведении нет – точно так же ведет себя, к примеру, Олег Скрипка, который еще десять лет не вылезал из гастролей по России.

Новое здесь в другом. Петиция, созданная по принципу "кто не с нами, тот против нас", может лишить возможности культурных контактов с теми россиянами, кто абсолютно аполитичен и не нарушал даже жестких украинских законов в отношении Крыма.

Такая инициатива, в случае ее принятия, не усилит, а ослабит позиции Украины в российском обществе. По сути, всему культурному слою России, кроме двух-трех маргиналов, предлагается объединиться вокруг Путина и его политики.